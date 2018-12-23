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23 декабря 18, 10:03
Цунами в Индонезии смыло музыкантов во время концерта. ВИДЕО
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Жертвами стихии стали более 60 человек.

Жители Индонезии столкнулись с мощнейшим цунами, жертвами которого стали уже 62 человека, еще около 600 пострадали. В результате стихии были разрушены сотни домов. Об этом 23 декабря сообщили The Indian Express.

В самый разгар цунами проходил концерт группы Seventeen. Лидер коллектива только успел прокричать: "We are Seventeen", как его и других музыкантов сразу же смыло со сцены огромной волной.




В октябре этого года в Индонезии взорвался вулкан на горе Сопутан. Он выбросил столб пепла высотой 5809 м. Спасатели эвакуировали людей в радиусе 4 километров вокруг вулкана, сообщений о жертвах нет.

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kp.ua
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