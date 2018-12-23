Цунами в Индонезии смыло музыкантов во время концерта. ВИДЕО

Жители Индонезии столкнулись с мощнейшим цунами, жертвами которого стали уже 62 человека, еще около 600 пострадали. В результате стихии были разрушены сотни домов. Об этом 23 декабря сообщили The Indian Express.

В самый разгар цунами проходил концерт группы Seventeen. Лидер коллектива только успел прокричать: "We are Seventeen", как его и других музыкантов сразу же смыло со сцены огромной волной.











