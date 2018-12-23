Глава Палестины объявил о роспуске парламента

Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас вчера, 22 декабря, объявил о роспуске Палестинского законодательного совета и намерении в течение полугода провести новые парламентские выборы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Политик сослался на вердикт конституционного суда, не уточнив при этом, когда он был вынесен.

Последние несколько месяцев лидер палестинцев особо активно пытался оказать давление на радикальное исламистское движение ХАМАС , имеющее большинство в парламенте автономии. Представители группировки уже прокомментировали намерение Аббаса, назвав его незаконным, сообщает агентство AFP.

В последний раз Палестинский законодательный совет избирался в 2006 году. Тогда на выборах победили сторонники ХАМАС. В 2009 году Центральный совет Организации освобождения Палестины продлил срок полномочий парламента.

В 2007 году движение ХАМАС совершило военный переворот, захватив власть в секторе Газа у Движения за национальное освобождение Палестины - ФАТХ. На Западном берегу реки Иордан власть сохранили сторонники Махмуда Аббаса.