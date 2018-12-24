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24 декабря 18, 00:01
Макрон усомнился в надежности США как союзника
Макрон,Трамп
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"Я очень сожалею о решении, принятом касательно Сирии", - сказал президент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести американские войска США из Сирии. Об этом сообщает Reuters.

"Я очень сожалею о решении, принятом касательно Сирии", - сказал Макрон, добавив, что "союзник должен быть надежным".

Ранее Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии. Телеканал CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США сообщил, что планируется "полный" и "быстрый" вывод американских войск из Сирии.

После этого о своей отставке заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Последней каплей для главы Пентагона стало решение президента США о выводе американских войск из Сирии и сокращении военного контингента в Афганистане

На следующий день о отставке заявил спецпредставитель президента США по борьбе с террористической организацией Исламское государство Бретт Макгурк. Причина та же - вывод американского контингента из Сирии.

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liga.net
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