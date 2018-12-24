Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.22
USD
27.37
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
24 декабря 18, 09:13
Госдеп США предупредил о риске теракта в Барселоне
Барселона
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Террористы могут атаковать места скопления туристов во время рождественских и новогодних праздников.

Госдеп США предупредил граждан Америки и высоком риске теракта в Барселоне в период рождественских и новогодних праздников. Американцев призвали быть бдительными, особенно в зонах движения транспортных средств.

- Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места, - говорится в сообщении.

В Госдепе также напомнили, что нападение 11 декабря на рождественском рынке в Страсбурге, Франция, напомнило про угрозы со стороны транснациональных террористических организаций и отдельных лиц, вдохновленных экстремистской идеологией. 

- Государственный департамент напоминает гражданам США, путешествующим в Европу в этот праздничный сезон, что меры безопасности по всей Европе могут быть усилены из-за этих постоянных угроз, - отметили там. 

 
kp.ua
Ещё по теме:
Забастовка к Дню учителя. Чем недовольны педагоги
7 советов, которые помогут сэкономить на путешествиях
Интерпол отказал Украине в розыске экс-нардепа Крючкова
Синоптики спрогнозировали погоду на Новый год 2019
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Агенты и диссиденты. Контекст и публикация картотек КГБ
noimageCNN: Указ о выводе войск США из Сирии подписан
noimageЭрдоган уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии, - Трамп
noimageЯпонский император Акихито выступил с прощальной речью.видео
noimageМакрон усомнился в надежности США как союзника
Лента новостей