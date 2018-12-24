Госдеп США предупредил о риске теракта в Барселоне

Госдеп США предупредил граждан Америки и высоком риске теракта в Барселоне в период рождественских и новогодних праздников. Американцев призвали быть бдительными, особенно в зонах движения транспортных средств.

- Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места, - говорится в сообщении.

В Госдепе также напомнили, что нападение 11 декабря на рождественском рынке в Страсбурге, Франция, напомнило про угрозы со стороны транснациональных террористических организаций и отдельных лиц, вдохновленных экстремистской идеологией.

- Государственный департамент напоминает гражданам США, путешествующим в Европу в этот праздничный сезон, что меры безопасности по всей Европе могут быть усилены из-за этих постоянных угроз, - отметили там.