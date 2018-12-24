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24 декабря 18, 09:30
Эрдоган уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии, - Трамп
Трамп,Эрдоган
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Турецкий президент является человеком, который "может сделать это", заявил лидер США, подчеркнув, что американские солдаты возвращаются домой.

Американский президент Дональд Трамп заявил 24 декабря, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал ему о намерении добить оставшиеся силы террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

"Президент Турции Эрдоган уверенно заявил мне, что уничтожит все, что только осталось от ИГИЛ в Сирии... Он является человеком, который может сделать это. К тому же Турция находится буквально по соседству. Наши солдаты возвращаются домой!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

19 декабря Трамп объявил о выходе армии США из Сирии. Его решение повергло в шок всех союзников и даже советников американского президента. Подробно в материале Ошеломив мир. Почему Трамп выводит войска из Сирии.
bigmir.net
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