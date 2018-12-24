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24 декабря 18, 09:38
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии подписан
США
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По информации CNN, в указе есть подробности - когда начнется вывод войск и как он будет проходить

Глава Пентагона подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в ведомстве. 

В указе уточняется, как и когда будет проходить вывод войск, но официально не предоставляется никакой информации. 

Сейчас в Сирии остаются около 2600 военнослужащих Соединенных Штатов. Их вывод, предположительно, должен начаться в ближайшие недели и займет несколько недель.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда. Решение Трампа не поддержали Германия и Франция - они отметили, что еще рано говорить об окончательной победе над исламистами. 
liga.net
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