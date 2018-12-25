Католическое Рождество Христово: что нельзя делать?





- Снег на Рождество - год удачным будет

- Метель в канун Рождества - к ранней листве

- Сильные морозы на Рождество - ждет богатый урожай

- Если Рождество теплое, то весна будет холодная

- Рождественские колокольчики оповещают о приближении злых духов, а рождественские свечи защищают праздничный стол от мороза и темных сил

- Рождественский венок охраняет дом от нечисти Что нельзя делать в Католическое Рождество и Сочельник





- В Сочельник после святой вечери не принято убирать еду со стола до наступления самого Рождества

- Нельзя одевать старую или черную одежду – это к бедности и несчастьям - Нельзя экономить на празднике - стол должен быть полон яств

- После захода солнца нельзя убирать и выносить мусор

- Нельзя ругаться и ссориться

- Также нельзя стирать и шить

- На Рождество нельзя гадать

- Запрещается отказывать в милостыне

- Не стоит охотиться в этот день: охотник может насмерть замерзнуть в лесу или его убьет зверь

- Также на Рождество не принято прогонять даже незваных гостей

- Камин нельзя гасить до рассвета