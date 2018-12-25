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24 декабря 18, 19:54
Католическое Рождество Христово: что нельзя делать?
Католическое Рождество Христово
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А также народные приметы о погоде на 25-26 декабря.
Народные приметы на Рождество Христово о погоде и не только 

  • - Снег на Рождество - год удачным будет
  • - Метель в канун Рождества - к ранней листве
  • - Сильные морозы на Рождество - ждет богатый урожай
  • - Если Рождество теплое, то весна будет холодная
  • - Рождественские колокольчики оповещают о приближении злых духов, а рождественские свечи защищают праздничный стол от мороза и темных сил
  • - Рождественский венок охраняет дом от нечисти
Что нельзя делать в Католическое Рождество и Сочельник 

- В Сочельник после святой вечери не принято убирать еду со стола до наступления самого Рождества 
- Нельзя одевать старую или черную одежду – это к бедности и несчастьям - Нельзя экономить на празднике - стол должен быть полон яств 
- После захода солнца нельзя убирать и выносить мусор 
- Нельзя ругаться и ссориться 
- Также нельзя стирать и шить 
- На Рождество нельзя гадать 
- Запрещается отказывать в милостыне 
- Не стоит охотиться в этот день: охотник может насмерть замерзнуть в лесу или его убьет зверь 
- Также на Рождество не принято прогонять даже незваных гостей 
- Камин нельзя гасить  до рассвета
kp.ua
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