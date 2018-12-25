Католическое Рождество Христово: что нельзя делать?

Народные приметы на Рождество Христово о погоде и не только
Что нельзя делать в Католическое Рождество и Сочельник
- - Снег на Рождество - год удачным будет
- - Метель в канун Рождества - к ранней листве
- - Сильные морозы на Рождество - ждет богатый урожай
- - Если Рождество теплое, то весна будет холодная
- - Рождественские колокольчики оповещают о приближении злых духов, а рождественские свечи защищают праздничный стол от мороза и темных сил
- - Рождественский венок охраняет дом от нечисти
- В Сочельник после святой вечери не принято убирать еду со стола до наступления самого Рождества
- Нельзя одевать старую или черную одежду – это к бедности и несчастьям - Нельзя экономить на празднике - стол должен быть полон яств
- После захода солнца нельзя убирать и выносить мусор
- Нельзя ругаться и ссориться
- Также нельзя стирать и шить
- На Рождество нельзя гадать
- Запрещается отказывать в милостыне
- Не стоит охотиться в этот день: охотник может насмерть замерзнуть в лесу или его убьет зверь
- Также на Рождество не принято прогонять даже незваных гостей
- Камин нельзя гасить до рассвета