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24 декабря 18, 20:05
В Италии начал извергаться самый высокий вулкан в Европе
Этна
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Сегодня, 24 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.

Сегодня, 24 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Как выяснили журналисты «Фразы», он выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость.

Как сообщает AFP News, извержение сопровождалось землетрясениями. Так, Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, самый сильный из которых достигал магнитуды 4.

Кроме того, вследствие выброса большого количества пепла власти были вынуждены частично закрыть воздушное пространство в районе вулкана.

Пользователи соцсетей массово выкладывают фото и видео бушующей стихии.

Этна — наиболее высокий действующий вулкан в Европе. В 2,5 раза больше Везувия. Благодаря постоянной активности был выбран Вулканом десятилетия ООН.

Как сообщалось, весной 2010 года стало известно, что ясновидцы и астрологи предсказывают начало конца света с извержения вулкана.

 Читайте также: Армагеддон реален: ученые озвучили 9 сценариев конца света

В мае 2018 года началось извержение вулкана на Гавайях, которое уничтожило сотни домов.

Спустя месяц в Гватемале во второй раз за год началось извержение вулкана Фуэго.
Fraza.ua
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