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24 декабря 18, 20:10
В Марокко обезглавили двух девушек-туристок. Фото
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На видеозаписи мужчина утверждает, что скандинавских студенток убили в отместку за потерю "Исламским государством" сирийского города Хаджин.

Видеозапись убийства в Марокко одной из двух скандинавских туристок, распространенная в соцсетях, очень правдоподобная - к такому выводу пришла полиция Норвегии.

Тела студенток доставили из марокканского города Касабланка в Данию в пятницу.

24-летняя Луиза Есперсен из Дании и 28-летняя Марен Уэланд из Норвегии учились в Университете Юго-Восточной Норвегии.


Они прибыли на месячный отдых в Марокко 9 декабря и путешествовали в предгорьях горы Тубкаль, самой высокой вершины Северной Африки, в 10 км от туристического поселка Имлил, к югу от Марракеша.

Тела студенток нашли в их палатке.

Обе женщины приняли все меры предосторожности накануне своей поездки, сообщила мать Марен Уэланд.

После того, как это видео было распространено, появилось второе видео с низким качеством, в котором четверо мужчин стояли перед флагом и утверждали, что являются сторонниками “Исламского государства“.

Власти Марокко сообщили норвежской полиции, что арестованные четыре человека - это те самые люди, которые появились на втором видео.

Прокуроры говорят, что видео было записано на прошлой неделе, до убийства.

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Марокканские полицейские готовятся сопровождать в аэропорт автомобиль с телами казнённых джихадистами девушек


Напомним, что в сравнении других стран зоны Арабского Магриба Марокко считалось достаточно безопасным государством; последний широко известный случай нападения радикальных исламистов на туристов со множеством жертв произошёл в апреле 2011 года, когда в результате взрыва ресторана в Марракеше погибло 17 человек.
bigmir.net
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