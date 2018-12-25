В Марокко обезглавили двух девушек-туристок. Фото

Видеозапись убийства в Марокко одной из двух скандинавских туристок, распространенная в соцсетях, очень правдоподобная - к такому выводу пришла полиция Норвегии.

Тела студенток доставили из марокканского города Касабланка в Данию в пятницу.

24-летняя Луиза Есперсен из Дании и 28-летняя Марен Уэланд из Норвегии учились в Университете Юго-Восточной Норвегии.





Они прибыли на месячный отдых в Марокко 9 декабря и путешествовали в предгорьях горы Тубкаль, самой высокой вершины Северной Африки, в 10 км от туристического поселка Имлил, к югу от Марракеша.

Тела студенток нашли в их палатке.

Обе женщины приняли все меры предосторожности накануне своей поездки, сообщила мать Марен Уэланд.

После того, как это видео было распространено, появилось второе видео с низким качеством, в котором четверо мужчин стояли перед флагом и утверждали, что являются сторонниками “Исламского государства“.

Власти Марокко сообщили норвежской полиции, что арестованные четыре человека - это те самые люди, которые появились на втором видео.

Прокуроры говорят, что видео было записано на прошлой неделе, до убийства.





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