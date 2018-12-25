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24 декабря 18, 22:10
Лукашенко перестал называть Россию братским государством
Лукашенко
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Президент Беларуси решил говорить об РФ как о партнере.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет говорить о России как о братском государстве. Он решил называть РФ партнером. Об этом президент рассказал на совещании о сотрудничестве с Россией, пишут в пресс-службе Лукашенко.

- Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами, - сказал Лукашенко.

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Он рассказал, что некоторые договоренности с Россией не выполняются.

- И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются, - заявил он.

Он напомнил: полгода назад определили, как работать с Россией в ближайшие пять лет, но это ни на что не повлияло.

- Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны, - рассказал Лукашенко.

Президенты не поделили нефть

В апреле 2017 года Лукашенко и президент России Владимир Путин встретились в Санкт-Петербурге. Они договорились, как работать в нефтегазовой сфере.

- В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах, и российская должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году, - сказал Лукашенко.

Президент объяснил, что его страна "из-за налогового маневра" потеряла почти 4,5 миллиада долларов. Он считает, что к 2024 году Беларусь потеряет еще 10,5 миллиардов долларов. По словам Лукашенко, в Кремле обещали компенсацию, но "это были обещания" и не более.

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Москва хочет обнулить экспортные пошлины на нефть и поднять налог на ее добычу до 2024 года. Это не нравится правительству Беларуси. Страна покупает российскую нефть по внутренним ценам, а продает по мировым.

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kp.ua
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