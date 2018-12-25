К границе с Сирией Турция стягивает военные силы

На фоне выхода вывода войск США из Сирии, Турция стягивает на границу со своим южным соседом военные силы. Об этом пишет Reuters.

Как сообщает источник, некоторые военизированные соединения Турции уже вошли в Сирию у приграничного турецкого города Какамис, который находится в 35 км к северу от сирийского Манбиджа и контролируется союзником Турции - Свободной сирийской армией.