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24 декабря 18, 23:34
В центре Брюсселя мужчина из автомата обстрелял ресторан
полиция
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Неизвестный открыл огонь по окнам ресторана на одной из центральных улиц столицы Бельгии

Мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, открыл огонь по окну ресторана в центре Брюсселя. Об этом сообщает Euronews. 

Инцидент произошел на проспекте Луиз - торговой улице в центре столицы Бельгии. Никто не пострадал. В стекло попали три пули.

В полиции сообщили, что мотив нападения пока не установлен, но пока не связывают его с террористической атакой. 

Нападавший сбежал. 

В сентябре этого года в Брюсселе возле одного из баров произошла перестрелка с участием 5-6 человек, двое из них получили ранения. 
liga.net
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