В центре Брюсселя мужчина из автомата обстрелял ресторан

Мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, открыл огонь по окну ресторана в центре Брюсселя. Об этом сообщает Euronews.

Инцидент произошел на проспекте Луиз - торговой улице в центре столицы Бельгии. Никто не пострадал. В стекло попали три пули.

В полиции сообщили, что мотив нападения пока не установлен, но пока не связывают его с террористической атакой.

Нападавший сбежал.

В сентябре этого года в Брюсселе возле одного из баров произошла перестрелка с участием 5-6 человек, двое из них получили ранения.