Во время теракта в Кабуле погибли 43 человека. ВИДЕО

В столице Афганистана у здания министерства общественных работ прогремели три взрыва, после чего внутрь ворвались боевики и открыли беспорядочную стрельбу. В результате происшествия погибли 43 человека. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

Очень быстро на место происшествия прибыли силовики. В результате перестрелки трое боевиков были ликвидированы.

На время операции все правительственные чиновники забаррикадировались внутри офисных помещений. В общей сложности из здания потом были эвакуированы 357 человек.

At least 43 people were killed, and 10 others were wounded after a group of attackers stormed a government building in #Kabul on Monday, spokesman for Ministry of Public Health, Wahid Majrooh confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/Pe7L0VIWHl