Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.22
USD
27.37
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
26 декабря 18, 09:21
Ядерный договор Рейгана-Горбачева: Германия против ракет
Хайко Маас
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Договор запрещает Вашингтону и Москве иметь наземные баллистические ракеты и крылатые ракеты с радиусом поражающего действия от 500 до 5500 километров

Если договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который 30 лет назад заключили Москва и Вашингтон, все-таки будет разорван, Берлин не даст разместить в Германии ракеты с ядерными боеголовками. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью агентству dpa, пишет Deutsche Welle.

По его словам, Европа "не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений", так как это "будет ошибочной реакцией" на разрыв договора.

Руководитель МИД ФРГ уверен, что размещение ракет средней дальности вызовет у него на родине "большое недовольство".

"Логика наращивания вооружений уходит корнями в холодную войну. Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня", - подчеркнул глава германского внешнеполитического ведомства.

В 1987 году США и СССР договорились не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

США неоднократно обвиняли РФ в нарушении ДРСМД. Еще в феврале 2017 года Вашингтон заявил, что Россия создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. Осенью 2017-го Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора, а в октябре 2018-го принял решение о выходе США из него.

5 декабря США выдвинули РФ ультиматум: Штаты выйдут из договора, если Москва в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения. В РФ заявляют, что не нарушают ракетный договор (якобы их ракеты летят на 498 км, а не на запрещенные 500 км), и обвиняют в этом США за размещение комплексов ПРО в Румынии.
liga.net
Ещё по теме:
Меркель раскритиковали за встречу с Лавровым
Встреча Путина и Меркель пройдет в нетрадиционном формате
Путина собрался на свадьбу австрийского министра
Кличко не отвечает за потопы в Киеве
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Впечатляет! Испытания мощнейшей неядерной авиабомбы (видео)
noimageКак Рождество и Новый год, находят свое отражение в политике
noimageКатолическое Рождество Христово: что нельзя делать?
noimageВо время теракта в Кабуле погибли 43 человека. ВИДЕО
noimageЕще одна страна ЕС отказалась от российских истребителей
Лента новостей