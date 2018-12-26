Подробности черырехчасовой встречи Путина и Лукашенко

Об этом пишет «БЕЛТА» со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью Эйсмонт. По ее словам, главы государств «договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств». «В первую очередь это связано с желанием президента РФ глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно», — сообщила Эйсмонт.





Намерение Путина и Лукашенко встретиться еще раз до Нового года подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Лидеры договорились встретиться до конца года», — заявил Песков, пишет ТАСС.





Эйсмонт также заявила, что прошедшие переговоры, «безусловно, мы можем назвать конструктивными». «Президенты обсудили весь спектр вопросов общей повестки дня. … Среди наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого РФ налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок. Как итог — позиции сближены по всем вопросам», — заявила пресс-секретарь Лукашенко.





Также президенты, «особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию».





Отметим, в рамках налогового маневра в РФ проводится поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 6 лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение 3 лет. Минфин Беларуси считает, что бюджет страны от реализации налогового маневра потеряет в 2019 году более $300 млн, а за 6 лет потери составят до $10 миллиардов. Беларусь настаивает на компенсации со стороны РФ.



