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26 декабря 18, 20:44
США построят базы на границе Ирака и Сирии
солдат США
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Таким образом Америка возьмет под контроль важные транспортные артерии в регионе

США решили “обезопасить” иракско-сирийскую границу и запланировали строительство двух военных баз на границе Ирака с Сирией. Об этом пишет агентство Анадолу.

По информации источника, одна база будет находиться к северу от поселка Ар-Румана в районе Каим, а вторая - к востоку от района Рутба.

Отмечается также, что военное присутствие США придется как раз на важный транспортный узел, где сходятся границы Ирака, Иордании и Сирии.

С 2014 года в Ираке несут службу около 5 тыс военнослужащих США.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.

Турция мгновенно отреагировала на действия США и начала стягивать свои военные силы к границе с Сирией.
liga.net
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