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27 декабря 18, 09:23
В Египте восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
дтп
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На высотной эстакаде перед въездом в город Даманхур произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком.

Восемь человек погибли и еще четыре получили травмы в результате ДТП в Египте. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 декабря, со ссылкой на египетский Минздрав.

Авария произошла в среду вечером на севере страны на автотрассе, соединяющей Каир и Александрию.

По не установленным пока причинам, на высотной эстакаде перед въездом в город Даманхур произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем с прицепом. В момент аварии прицеп упал на микроавтобус с людьми. 

Отмечается, что Египет занимает 16 место среди арабских государств и 109-е в мире по показателю смертности на дорогах. В прошлом году на дорогах страны погибли 11 тысяч человек, что на 4 тысячи меньше по сравнению с 2016 годом. По официальным данным, в 80% случаев аварий со смертельным исходом причиной является человеческий фактор.

Напомним, в начале декабря в египетской провинции Бени-Суэйф произошла массовая авария с участием микроавтобуса, грузовика и нескольких легковых автомашин. Тогда погибли четыре человека и еще 26 получили травмы.
bigmir.net
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