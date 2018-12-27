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27 декабря 18, 16:54
В США представили боевой вертолет с соосными винтами, видео
вертолет
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Совместная разработка Sikorsky и Boeing сможет развить скорость до 460 км/ч.

В США представили скоростной многоцелевой вертолет совместной разработки Sikorsky и Boeing - SB>1 Defiant. Об этом сообщает Lockheedmartin.

Новинка сможет развивать в два раза большую скорость и подниматься вдвое выше, по сравнению с нынешним поколением вертолетов.

SB>1 Defiant получил соосные несущие винты, которые вращаются в противоположные стороны и создают, таким образом, большую силу тяги. Благодря им вертолет сможет на 185 км/ч увеличить максимальную скорость полета. 

Фото: lockheedmartin

Более того, на целых 60% увеличится и радиус ведения боя вертолета.

Отмечается, что SB>1 разрабатывается в рамках программы армии США Future Vertical Lift.

В будущем SB>1 Defiant поможет в разработке еще более современных вертолетов, которые, как предполагается, к 2030 году станут на вооружение американской армии.

По сообщениям СМИ, первый полет нового боевого вертолета состоится в следующем году.
liga.net
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