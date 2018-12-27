На службу в бундесвер хотят привлекать иностранцев из ЕС

В бундесвер собираются привлекать иностранцев. Правительство ФРГ изучает возможность рекрутировать граждан стран Евросоюза для выполнения отдельных задач. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн сегодня в интервью изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, речь идет, в частности, о врачах или IT-специалистах.

По данным Funke Mediengruppe, правительство ФРГ провело консультации с партнерами в ЕС по этому вопросу. Большинство стран, особенно в Восточной Европе, отреагировали сдержанно. В частности, в Болгарии выразили опасение в связи с возможной утечкой специалистов.

В Германии живет 530 тысяч граждан стан Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может быть заинтересована в службе в армии.

По мнению уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханса-Петера Бартельса, рекрутирование граждан стран ЕС в бундесвер "не станет чем-то особенным", поскольку и сейчас в немецкой армии служат "много солдат с миграционными корнями и двойным гражданством".

Однако, как отметил политик, было бы иллюзией ожидать, что это решит все проблемы с пополнением армии.

В настоящее время бундесвер насчитывает 182 тысячи военнослужащих. Согласно планам министерства обороны, к 2025 году численность армии должна увеличиться до 203 тысяч.