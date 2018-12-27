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27 декабря 18, 17:58
В Индонезии повышен уровень опасности вулкана Кракатау
Индонезия
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Власти Индонезии расширили зону отчуждения вокруг кратера вулкана Кракатау

Власти Индонезии в четверг, 27 декабря, увеличили степень опасности вулкана Кракатау, который находится в Зондском проливе.  Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Одновременно с этим до пяти километров расширена зона отчуждения вокруг кратера вулкана", - говорится в сообщении индонезийского Национального управления по стихийным бедствиям.

По его данным, накануне сгустились облака дыма и участились выбросы горячего пепла. Сам пепел не представляет угрозы, но жителям затронутых районов рекомендовали носить защитные маски и очки.

В Евросоюзе заявили, что Брюссель готов предоставить Индонезии всю необходимую помощь. Соболезнования Индонезии высказал и президент США Дональд Трамп. Помощь в спасательных и восстановительных работах индонезийскому правительству предложил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

23 декабря в Индонезии от цунами погибли 168 человек. Сообщалось, что ударившие о побережье волны достигали 5 метров в высоту. Позже число погибших и пострадавших значительно увеличилось: по состоянию на 25 декабря власти сообщили о 429 смертельных случаях и 154 пропавших без вести. Более 1400 человек пострадали и были вынуждены покинуть жилье.

В последний раз похожая по разрушениям непогода обрушилась на Индонезию еще в 2004 году. Тогда от цунами в стране погибло 120 тыс человек. В общем же, природный катаклизм затронул 14 стран в регионе и унес жизни 226 тыс человек.
liga.net
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