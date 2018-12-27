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27 декабря 18, 18:05
Трамп не попал во Вьетнам из-за фейкового диагноза - СМИ
Трамп
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Осенью 1968 года ортопед, который снимал кабинет в здании Фреда Трампа, диагностировал у будущего президента США "пяточную шпору"

Президент США Дональд Трамп в 1960-х мог избежать службы во Вьетнаме из-за установления ему ложного диагноза. Об этом пишет The New York Times.

Осенью 1968 года Трампа освободили от службы во Вьетнаме из-за того, что у него обнаружили пяточную шпору. Диагноз поставил ортопед Ларри Браунштейн, который снимал свой кабинет в здании Фреда Трампа. 

Доктор умер в 2007 году, но его дочери говорят, что отец часто рассказывал историю, как пришел на помощь младшему Трампу во время вьетнамской войны и сделал одолжение его отцу. 

"У него был доступ к Фреду Трампу. Если в здании что-то было не так, мой отец звонил и Трамп немедленно все решал. Это была небольшая польза, которую он получил", - отметила дочь ортопеда Элиза Браунштейн.

При этом никакой документации - об осмотре Дональда Трампа или ведении его болезни - не сохранилось. 

Раньше Трамп заверял, что его отец в годы вьетнамской войны не имел много власти и никак не мог ее использовать, чтобы помочь сыну избежать службы. 

В 2017 году специалисты США в области психиатрии пришли к выводу, что Трамп слишком эмоционально нестабилен, чтобы быть президентом.
liga.net
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