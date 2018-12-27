Трамп не попал во Вьетнам из-за фейкового диагноза - СМИ

Президент США Дональд Трамп в 1960-х мог избежать службы во Вьетнаме из-за установления ему ложного диагноза. Об этом пишет The New York Times.

Осенью 1968 года Трампа освободили от службы во Вьетнаме из-за того, что у него обнаружили пяточную шпору. Диагноз поставил ортопед Ларри Браунштейн, который снимал свой кабинет в здании Фреда Трампа.

Доктор умер в 2007 году, но его дочери говорят, что отец часто рассказывал историю, как пришел на помощь младшему Трампу во время вьетнамской войны и сделал одолжение его отцу.

"У него был доступ к Фреду Трампу. Если в здании что-то было не так, мой отец звонил и Трамп немедленно все решал. Это была небольшая польза, которую он получил", - отметила дочь ортопеда Элиза Браунштейн.

При этом никакой документации - об осмотре Дональда Трампа или ведении его болезни - не сохранилось.

Раньше Трамп заверял, что его отец в годы вьетнамской войны не имел много власти и никак не мог ее использовать, чтобы помочь сыну избежать службы.

В 2017 году специалисты США в области психиатрии пришли к выводу, что Трамп слишком эмоционально нестабилен, чтобы быть президентом.