Умер старейший ветеран времен Второй мировой войны

В возрасте 112 лет умер старейший человек США Ричард Овертон: он также был старейшим ветераном Второй мировой войны. Об этом вчера вечером, 27 декабря, сообщил канал CNN.

Смерть добровольца ВМВ, участника битвы за Иодзиму и очевидца нападения японцев на Перл-Харбор подтвердили в семье Овертонов.

Незадолго до этого ветерана госпитализировали с пневмонией.

"Он был в Перл-Харборе, когда наши боевые корабли еще горели в бухте. Он был на Окинаве. Он также был на Иодзиме, где сказал: "Выбраться отсюда смогу лишь Божьим чудом", - говорил в 2013 году об Овертоне президент США Барак Обама.

Канал National Geographic в феврале 2017 года снял сюжет об Овертоне:

В последние годы жизни Овертон не хотел думать или говорить о войне, утверждая, что "забыл уже все это дело".

"Я люблю кофе с виски. Иногда просто виски. Курю сигары, но не глотаю дым. А, еще мороженое. Люблю кушать его каждый вечер, оно делает меня счастливым. Чувствую себя классно, никаких болей и всего такого", - рассказывал он в 107-летнем возрасте за рулем "Форда F100".

В техасском городе Остин одна из улиц (авеню) названа в честь Ричарда Овертона. 11 мая ему исполнилось бы 113 лет.

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