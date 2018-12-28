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28 декабря 18, 19:30
Предупреждение всем критикам Кремля
Александр Валов.
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Главного редактора интернет-портала "БлогСочи" Александра Валова приговорили к 6 годам лишения свободы.

"Так обезвредили еще одного неугодного журналиста - благодаря суду, который является не чем иным, как прислужником Кремля", - пишет немецкое издание Tageszeitung.

"С точки зрения руководства страны, для этого позорного и абсурдного приговора есть хорошие причины, - отмечает журналистка Барбара Эртель. - Самозванной элите в конечном счете приходится принимать срочные меры, когда коррупцию, кумовство и бессовестное обогащение за счет других придают огласке".

Дело блогера, пишет журналистка, напоминает об Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, "за которые как простое население, так и представители оппозиционных СМИ заплатили высокую цену, сообщая о принудительных выселениях, сомнительных стройках и бессмысленном разбазаривании государственных средств".

В случае с Валовым шокируют обстоятельства самого процесса. Так, несколько заседаний, на которых он не смог присутствовать по состоянию здоровья, прошли за закрытыми дверями. "В общем, все так, как это обычно бывает в "правовом государстве" Владимира Путина", - констатирует журналистка.

"Это должно стать предупреждением для немногочисленных оппозиционных журналистов. Когда-нибудь с дороги так же, как и Валова, уберут следующего - это лишь вопрос времени", - уверена Эртель.

Inopressa
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