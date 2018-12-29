Взрыв в Египте: число жертв выросло





Отмечается, что при взрыве погибли три туриста и египтянин.





В результате инцидента также пострадали 11 человек. Две бомбы взорвались на пляже в Таиланде





Напомним, в Египте близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус, в результате чего, по меньшей мере, два человека погибли. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Associated Press.

Указано, что инцидент произошел в городе Эль-Гиза близ столицы Египта.

По предварительным данным, автобус перевозил туристов из стран Восточной Азии.



