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29 декабря 18, 00:33
Взрыв в Египте: число жертв выросло
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Число жертв в результате взрыва туристического автобуса в районе эль-Гиза в пригороде Каира возросло до четырех.

Число погибших в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Каире увеличилось до четырех человек, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что при взрыве погибли три туриста и египтянин. 

В результате инцидента также пострадали 11 человек. Две бомбы взорвались на пляже в Таиланде   


Напомним, в Египте близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус, в результате чего, по меньшей мере, два человека погибли. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Associated Press.

Указано, что инцидент произошел в городе Эль-Гиза близ столицы Египта.

По предварительным данным, автобус перевозил туристов из стран Восточной Азии.
bigmir.net
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