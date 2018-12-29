Взрыв в Египте: число жертв выросло

Число погибших в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Каире увеличилось до четырех человек, сообщают местные СМИ.
Напомним, в Египте близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус, в результате чего, по меньшей мере, два человека погибли. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Associated Press.
Указано, что инцидент произошел в городе Эль-Гиза близ столицы Египта.
По предварительным данным, автобус перевозил туристов из стран Восточной Азии.