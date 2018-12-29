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29 декабря 18, 00:40
Сорвавшиеся баржи разрушили порт Ванкувера
Ванкувер
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Повреждены база гидросамолетов, ресторан и две дорогие яхты

В Канаде в порту Ванкувера две тяжелые баржи, каждая размером примерно с футбольное поле, сорвались с якоря и повредили несколько объектов. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел около 5 утра. Две сцепленные друг с другом баржи, предназначенные для перевозки морских контейнеров, оторвались с причала и начали дрейфовать в порту Ванкувера. Баржи повредили базу гидросамолетов, ресторан и две дорогие яхты в гавани. Общие убытки составили около миллиона долларов.

Баржи удалось поймать, отвести на место и пришвартовать только через три часа. Для этого потребовались два буксира, два портовых корабля и полицейский катер.

Правоохранители начали расследование инцидента, компании-владельцы барж установлены.

В конце октября сообщалось, что девятилетняя Элина Чайлдс в первый день легальных продаж марихуаны в Канаде за рекордное время продала в очереди в магазин канабиса все 30 пачек печенья, которые взяла с собой.
liga.net
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