Сорвавшиеся баржи разрушили порт Ванкувера

В Канаде в порту Ванкувера две тяжелые баржи, каждая размером примерно с футбольное поле, сорвались с якоря и повредили несколько объектов. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел около 5 утра. Две сцепленные друг с другом баржи, предназначенные для перевозки морских контейнеров, оторвались с причала и начали дрейфовать в порту Ванкувера. Баржи повредили базу гидросамолетов, ресторан и две дорогие яхты в гавани. Общие убытки составили около миллиона долларов.

Баржи удалось поймать, отвести на место и пришвартовать только через три часа. Для этого потребовались два буксира, два портовых корабля и полицейский катер.

Правоохранители начали расследование инцидента, компании-владельцы барж установлены.

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