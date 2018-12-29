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29 декабря 18, 09:08
В США выросло число жертв снежного шторма
снежный шторм
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На юго-востоке США 50 миллионов человек находятся под угрозой наводнений в результате шторма.

В США в результате снежного шторма в одной части страны и мощных ливней – в другой, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает CNN в субботу, 29 декабря.

Непогода затронула Средний Запад и юг США. В частности, штаты Дакота, Небраска и Минессота засыпало снегом, после чего начались сильные дожди. Это сделало дороги непроездными.

Кроме того, в штатах Луизиана и Миссисипи ливни вызвали наводнения, которые в целом могут затронуть 50 млн человек.

Одна из жертв – 58-летняя жительница городка в Луизиане, – погибла после того, как на ее дом на колесах упало дерево. Еще трое жертв – женщина и двое мужчин, которые путешествовали с палатками, погибли в Теннеси во время попытки пересечь полноводный ручей.

Также затруднена ситуация на дорогах, из-за чего произошло несколько смертельных ДТП.

Conditions in Elwood Nebraska at 8:30 in the morning.# pic.twitter.com/7PW0N14Z2R

— Sharon Kay Oelkers (@sharonkayoelker) 27 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось о двух жертвах сильного снежного шторма в США. Из-за непогоды отменены по меньшей мере 865 авиарейсов, еще 7 тысяч рейсов задержаны.

Напомним, в ноябре в результате снежного шторма на востоке США погибли восемь человек.
bigmir.net
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