О чем Меркель говорила с Путиным по телефону

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом страны-агрессором РФ Владимиром Путиным 28 декабря снова высказалась за освобождение украинских моряков. Об этом сообщила в Twitter представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

"Канцлер Меркель еще раз высказалась за освобождение арестованных моряков из Украины в телефонном разговоре с президентом России Путиным", - сказала Деммер.

Меркель приветствовала договоренность об установлении режима "тишины" в Донбассе, которая была достигнута 27 декабря в рамках трехсторонней контактной группы в Минске.

Деммер уточнила, во время телефонного разговора обсуждалась также ситуация в Сирии.

28 декабря 2018 года Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России предоставить всем кораблям беспрепятственный проход через Керченский пролив и немедленно освободить захваченных украинских моряков.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. В 10 областях Украины после этого было введено военное положение.

27 декабря все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они являются военнопленными.