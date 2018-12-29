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29 декабря 18, 11:31
Белый дом: Войска США не выходят из Афганистана
Белый дом
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В Белом доме опровергли информацию о якобы приказе Трампа вывести войска США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп не приказывал Пентагон вывести войска из Афганистана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

“Президент не подписывал указ о выводе войск США из Афганистана”, - заявил спикер Совета нацбезопасности США Гаррет Маркиз.

Заявление Маркиза прозвучало на фоне появившейся на прошлой неделе информации о выводе половины войск США из Афганистана - это около 7 тыс человек личного состава.

Таким образом, пишет источник, в Белом доме пытаются снизить градус давления на США после заявления Трампа о выводе американских войск из Сирии и увольнения в связи с этим главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Также издание напоминает, что Трамп активно и последовательно критикует затянувшуюся на целых 17 лет войну в Афганистане, которая обошлась на сегодняшний день США в $126 млрд.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.

Вслед за этим Турция начала стягивать свои военные силы к границе с Сирией.

На этом фоне также появилась информация о якобы выводе войск США из Афганистана.
liga.net
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