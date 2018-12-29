Белый дом: Войска США не выходят из Афганистана

Президент США Дональд Трамп не приказывал Пентагон вывести войска из Афганистана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

“Президент не подписывал указ о выводе войск США из Афганистана”, - заявил спикер Совета нацбезопасности США Гаррет Маркиз.

Заявление Маркиза прозвучало на фоне появившейся на прошлой неделе информации о выводе половины войск США из Афганистана - это около 7 тыс человек личного состава.

Таким образом, пишет источник, в Белом доме пытаются снизить градус давления на США после заявления Трампа о выводе американских войск из Сирии и увольнения в связи с этим главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Также издание напоминает, что Трамп активно и последовательно критикует затянувшуюся на целых 17 лет войну в Афганистане, которая обошлась на сегодняшний день США в $126 млрд.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.

Вслед за этим Турция начала стягивать свои военные силы к границе с Сирией.

На этом фоне также появилась информация о якобы выводе войск США из Афганистана.