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30 декабря 18, 12:21
В Нидерландах выходцы из "незападных стран" готовили теракт
арест
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Серия арестов прошла в Германии и Нидерландах

В немецком Майнце и в голландском Роттердаме задержали пятерых выходцев из "незападных стран" по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает издание Zeit со ссылкой на полицию.

В частности, по запросу Нидерландов в Майнце был задержан 26-летний гражданин Сирии. Отмечается, что он не имел разрешения на проживание в Германии, поэтому суд принял решение о его экстрадиции в Нидерланды.

Остальные четверо задержаны в Роттердаме. Их подозревают в подготовке террористического акта в Нидерландах. Все они - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.
liga.net
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