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30 декабря 18, 22:37
Бельгийским военным запретят телефоны из-за россиян
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Пользоваться мобильными телефонами намерены запретить бельгийским военным из-за слежки со стороны РФ

Министерство обороны Бельгии может запретить военнослужащим использовать мобильные телефоны из-за слежки со стороны российских спецслужб. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию бельгийских СМИ.

Отмечается, что речь идет об использовании смартфонов для военных, которые принимают участие в заграничных миссиях.

"Мы (Бельгия - ред.) уже несколько лет инвестируем в меры и осведомленность, но этого недостаточно. Мы знаем, что Россия заинтересована в данных геолокации с мобильных", - отметил командующий операциями бельгийской армии Карл Гиллис в интервью каналу VRT.

Как известно, в бельгийский вооруженных силах идет пересмотр правил для всех военных, которые размещены в странах Балтии. Им могут запретить использовать свои смартфоны в "определенных регионах и в определенных обстоятельствах".
liga.net
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