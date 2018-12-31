Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.71
USD
27.69
RUB
0.40
EUR
31.74
USD
27.71
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
30 декабря 18, 22:44
Путин написал письма Трампу и Асаду
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Россия готова к диалогу", - заявил Путин в своем письме президенту США

Президент России Владимир Путин написал президенту США Дональду Трампу предновогоднее письмо. Как сообщает The Guardian, в письме Путин заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном.

"Россия открыта для диалога с США по самой широкой повестке дня", - говорится в письме.

Одним из ключевых вопросов, которые страна-агрессор хочет обсудить с Соединенными Штатами, являются планы Вашингтона выйти из договора о контроле над ядерным оружием.

В письме президенту Сирии Башару Асаду Путин пообещал продолжить оказание помощи сирийскому правительству в "борьбе с терроризмом".

Путин направил письма и другим мировым лидерам, в том числе премьер-министрам Великобритании Терезе Мэй и Японии Синдзо Абэ, а также президенту Китая Си Цзиньпину.
liga.net
Ещё по теме:
Как Рождество и Новый год, находят свое отражение в политике
Путин - более серьезная угроза, чем популизм
РФ перехватила самолет ВВС США возле Крыма. ФОТО
Порошенко и Путин дважды созвонились
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Чехии создадут каталог мест украинской памяти
noimageЗеман увидел возвеличивание Украиной "военных преступников"
noimageНазвано экс-офицера ГРУ РФ, с которым контактировал Манафорт
noimageБельгийским военным запретят телефоны из-за россиян
noimageНа обложке французского издания Макрон в образе Гитлера
Лента новостей