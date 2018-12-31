Путин написал письма Трампу и Асаду

Президент России Владимир Путин написал президенту США Дональду Трампу предновогоднее письмо. Как сообщает The Guardian, в письме Путин заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном.

"Россия открыта для диалога с США по самой широкой повестке дня", - говорится в письме.

Одним из ключевых вопросов, которые страна-агрессор хочет обсудить с Соединенными Штатами, являются планы Вашингтона выйти из договора о контроле над ядерным оружием.

В письме президенту Сирии Башару Асаду Путин пообещал продолжить оказание помощи сирийскому правительству в "борьбе с терроризмом".

Путин направил письма и другим мировым лидерам, в том числе премьер-министрам Великобритании Терезе Мэй и Японии Синдзо Абэ, а также президенту Китая Си Цзиньпину.