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30 декабря 18, 23:29
Земан увидел возвеличивание Украиной "военных преступников"
Земан критика
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Президент Чехии Милош Земан раскритиковал позицию МИД Чехии по вопросу предоставления в Украине статуса участника боевых действий воинам ОУН-УПА

Известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан публично призвал Прагу официально выразить протест против "возвеличивания военных преступников Украиной". Об этом в Twitter написал его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

В заявлении чешский президент раскритиковал реакцию МИД Чехии и назвал ее "позорной".

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в свою очередь считает, что Украина должна сама решать вопросы, касающиеся своей истории.

"Украина должна сама справиться с болезненными местами своей истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года", – отметил он.

6 декабря 2018 года Верховная Рада предоставила воинам Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов статус участников боевых действий.
liga.net
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