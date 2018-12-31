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30 декабря 18, 23:40
В Чехии создадут каталог мест украинской памяти
украинсквя память
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Посольство Украины в Чехии создаст каталог мест украинской памяти на территории страны

Посольство Украины в Чехии намерено начать работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории страны. Об этом посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис сообщил у себя в Facebook.

Перебийнис призвал украинцев изо всех уголков Чехии помочь посольству в поиске захоронений украинцев.

"Если вы нашли такую могилу или памятник, особенно в регионах, пожалуйста, сфотографируйте ее, опишите точное место ее расположения и вышлите эту информацию нам любым удобным для вас способом", - написал он.

Ранее известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан публично призвал Прагу официально выразить протест против "возвеличивания военных преступников Украиной". 

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в свою очередь считает, что Украина должна сама решать вопросы, касающиеся своей истории.
liga.net
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