В Чехии создадут каталог мест украинской памяти

Посольство Украины в Чехии намерено начать работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории страны. Об этом посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис сообщил у себя в Facebook.

Перебийнис призвал украинцев изо всех уголков Чехии помочь посольству в поиске захоронений украинцев.

"Если вы нашли такую могилу или памятник, особенно в регионах, пожалуйста, сфотографируйте ее, опишите точное место ее расположения и вышлите эту информацию нам любым удобным для вас способом", - написал он.

Ранее известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан публично призвал Прагу официально выразить протест против "возвеличивания военных преступников Украиной".

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в свою очередь считает, что Украина должна сама решать вопросы, касающиеся своей истории.