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31 декабря 18, 10:35
Израиль купил у Украины разведстанцию Кольчуга-М для ВВС
комплекс разведки
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Разработанная в СССР и модернизированная в Украине Кольчуга-М способна отслеживать воздушные цели на расстоянии 800 км

Израиль закупил у Украины станцию радиотехнической разведки Кольчуга-М, но официального подтверждения этой информации пока нет. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на данные ImportGenius.

Как пишет источник, сделка состоялась в марте 2018 года: тогда дочка Укроборонпрома - Укрспецэкспорт - продала израильской компании Airsom Ltd. модернизированную в Украине Кольчугу-М.

По сообщениям СМИ, разведкомплекс будет активно применяться во время учений израильских ВВС.

Кольчуга-М - модернизированная в Украине станция пассивной радиотехнической разведки. Она способна отслеживать воздушные цели на расстоянии 800 км, а наземные - на расстоянии 600 км.

Изначально Кольчугу приняли на вооружение еще в СССР, в 1987 году. В ВСУ она появилась в 2001 году.
liga.net
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