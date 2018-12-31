США с большим долгом выходят из ЮНЕСКО

12 октября США объявили о намерении покинуть Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Сегодня их решение вступило в силу.

Теперь в состав организации входят 194 государства: США переходят в статус страны-наблюдателя.

По информации Foreign Policy, решение США продиктовано нежеланием уплачивать членские взносы, в результате чего у страны накопился долг перед ЮНЕСКО более чем в $500 млн (по состоянию на октябрь 2017 года).

В прошлом США аргументировали сво. позицию "обеспокоенностью ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальных реформ и продолжающегося антиизраильского крена организации".

ЮНЕСКО занимается такими вопросами, как, например, сохранение объектов всемирного наследия и решением проблем океанографии, геологии, социальных наук и биосферы.