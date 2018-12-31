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31 декабря 18, 13:14
США с большим долгом выходят из ЮНЕСКО
ЮНЕСКО
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Америка переходит в статус наблюдателя в организации

12 октября США объявили о намерении покинуть Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Сегодня их решение вступило в силу.

Теперь в состав организации входят 194 государства: США переходят в статус страны-наблюдателя.

По информации Foreign Policy, решение США продиктовано нежеланием уплачивать членские взносы, в результате чего у страны накопился долг перед ЮНЕСКО более чем в $500 млн (по состоянию на октябрь 2017 года).

В прошлом США аргументировали сво. позицию "обеспокоенностью ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальных реформ и продолжающегося антиизраильского крена организации". 

ЮНЕСКО занимается такими вопросами, как, например, сохранение объектов всемирного наследия и решением проблем океанографии, геологии, социальных наук и биосферы.
liga.net
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