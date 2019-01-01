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1 января 19, 01:51
Эрдоган поднял вопрос о проходе через Керченский пролив
Эрдоган
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Президент Турции поручил МИДу поднять вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и возврате украинских кораблей, рассказал Мустафа Джемилев

Президент Турции Реджеп Эрдоган поручил главе МИДа Турции Мевлюту Чавушоглу на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и необходимости возврата захваченных Россией украинских военных кораблей. Об этом депутат Мустафа Джемилев рассказал Укринформу.

"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что президент Эрдоган дал ему поручение на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и необходимость возвращения наших судов, захваченных в плен", - сказал Джемилев.

По его словам, в разговоре с главой МИД Турции поднимался и вопрос освобождения пленных моряков.

"Он (Чавушоглу - ред.) также сказал, что создается впечатление, что Путин не хочет решать этот вопрос и освобождать моряков до выборов. Он рассматривает такой шаг как "подарок" Порошенко к предстоящим выборам. То есть, он хочет использовать ситуацию как инструмент влияния на наши выборы", - считает Джемилев.

Ранее Эрдоган не исключил возможности посредничества между Украиной и Россией по урегулированию ситуации с учетом последних событий в Азовском море.
liga.net
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