Холокост - кровоточащая рана на теле человечества. ВИДЕО

Генеральная ассамблея ООН 1 ноября 2005 года в своей резолюции установила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. Дата была выбрана не случайно – именно в этот день был освобожден концентрационный лагерь "Аушвиц", он же "Освенцим".





Что такое холокост?

В широком смысле слово "холокост" означает преследование и массовое уничтожение нацистами некоторых социальных, а также этнических групп, например евреев, больных, цыган, гомосексуалов.

В более узком смысле это слово означает преследование и уничтожение именно евреев, которые жили в Германии, а также на союзных и оккупированных территориях во время Второй мировой войны.

Слово "холокост" переводится с древнегреческого как "всесожжение".





Катастрофа европейского еврейства

Политика Гитлера против евреев началась с его назначения канцлером Германии в 1933 году. Создается один из первых концлагерей в Германии – Дахау, рабочих мест лишаются чиновники и врачи еврейской национальности, вводятся квоты в учебных заведениях. Ситуация все усложняется и набирает обороты вплоть до принятых в 1935 году Нюрнбергских расовых законов.

Из открытых источников





Нюрнбергские законы осуществляли изоляцию евреев по расовому признаку. Следовавшие за ними постановления сначала закрыли евреям доступ практически ко всем профессиям, потом ограничили их свободу передвижения, а также ввели в удостоверения личности специальную и обязательную пометку о расовой принадлежности – "еврей". В итоге евреи оказались вне закона и были отданы произволу полиции.

Но и на этом Гитлер не остановился. После аншлюса Австрии преследованиям подверглись и австрийские евреи, а с 9 на 10 ноября по личному указу фюрера произошла "Хрустальная ночь". По всей нацистской Германии, части Австрии и Судетской области прокатилась серия скоординированных атак, которые были осуществлены военизированными отрядами СА и гражданскими. "Хрустальная ночь" знаменует собой начало "окончательного решения еврейского вопроса".

"Хрустальная ночь"Открытый источник

Окончательное решение еврейского вопроса

Несмотря на то, что впервые Гитлер применил термин "окончательное решение еврейского вопроса" еще в 1919 году, к "конечной цели" нацисты приступили именно в ходе Второй мировой войны.

После того как 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, преследованиям подверглись и польские евреи. Уже 21 сентября появились польские еврейские гетто, а Германия начала транслировать антисемитские радиопередачи в Северной Африке и на Ближнем Востоке, для того чтобы привлечь к своей деятельности арабский мир.

Однако в 1940 году у евреев была возможность хотя бы выжить – в Германии обсуждали "план Мадагаскар", который предполагал депортацию евреев на остров Мадагаскар и создание там колонии пленных. Однако позже от этой идеи отказались.

В ходе военных действий нацисты убивают тысячи людей, однако особое внимание уделяется именно евреям и цыганам. Создаются гетто, параллельно появляются концентрационные лагеря смерти. С 1941 года существовали четыре лагеря, специализировавшихся исключительно на уничтожении людей – "Хелмно", "Треблинка", "Белжец" и "Собибор". Позже еще два были для этого приспособлены – "Аушвиц" ("Освенцим") и "Майданек".

Фото из открытых источников

В лагерях смерти живыми оставалась только небольшая группа людей – для того, чтобы было кому убирать трупы из газовых камер, а после сжигать их. Остальные подлежали немедленному уничтожению.

Для убийства евреев в 1941 году использовали даже особые автомобили – газвагены. Их кузов был предназначен для того, чтобы отравлять пассажиров угарным газом.

Однако, несмотря на все зверства, длившиеся уже не один год, решение о массовом уничтожении евреев было принято 20 января 1942 года. Уже в феврале произошли первые массовые расстрелы – в селе Хащеватое, Украина, расстреляли 986 евреев. В Белоруссии 2 марта было уничтожено Минское гетто – около пяти тысяч человек. С февраля по март ликвидируют польские гетто – их жителей отправляют в лагеря смерти. Но это лишь начало масштабных убийств целой расы.

В концлагере "Хелмно", ставшим первым местом, где началось массовое уничтожение евреев, были убиты 320 тысяч человек. Из них евреи – 98%.

В лагере смерти "Треблинка-2" за год его существования были убиты от 750 до 810 тысяч человек. Из них 99,5% - евреи.

В концлагере "Белжец" количество погибших составляет не менее 434,5 тысячи человек.

За год существования "Собибора" на его территории были убиты около 250 тысяч евреев.

Жертвами лагеря "Майданек" пали около 80 тысяч человек, из них 60 тысяч были евреями.

"Аушвиц-2", он же "Биркенау", он же "Освенцим" - один из крупнейших концлагерей нацистской Германии. Его жертвами стали от 1,4 до 4 миллионов человек, преимущественно евреев.

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Оценить количество погибших во время геноцида евреев сложно, но по самым приблизительным подсчетам эта цифра достигает шести миллионов человек – это количество указывается в приговорах Нюрнбергского трибунала. Нацистская Германия уничтожила около 60% еврейского населения Европы и около трети – мира.





Праведники мира

Звание праведников народов мира присваивают людям, которые спасали евреев, рискуя жизнью, в период нацистской оккупации. В мире этого звания были удостоены 25 513 человек из 51 страны мира.

Все 117 жителей деревни Ньивланде, Нидерланды, и более 40 жителей французской деревни Шамбон-сюр-Линьон были праведниками мира.

Жители Ньивланде в ходе Второй мировой войны решили, что обитатели каждого дома должны укрыть еврейскую семью или хотя бы одного еврея.

По инициативе местного пастора и его жены жители Шамбон-сюр-Линьона прятали евреев по всей территории коммуны. Так они спасли от смерти от 3 до 5 тысяч человек.

Самыми известными праведниками мира считаются Рауль Валленберг, Ирена Сендлер, Тиунэ Сугихара, Оскар Шиндлер.

Рауль Валленберг был шведским дипломатом. Пользуясь дипломатическим статусом, Валленберг выдавал евреям "защитные паспорта" Швеции. Кроме того, угрозами наказания за военные преступления он убедил некоторых немецких генералов не выполнять приказы о вывозе евреев в лагеря смерти и предотвратил уничтожение Будапештского гетто. Раулю Валленбергу удалось спасти около 100 тысяч венгерских евреев. После того, как армия СССР заняла Будапешт, Валленберга задержали и тайно переправили в Москву. Там он, предположительно, и умер в 1947. Швеция же официально признала Валленберга умершим лишь в 2016 году.

Ирена Сендлер была сотрудницей варшавского Управления здравоохранения и членом польской подпольной организации. Она часто посещала Варшавское гетто и следила там за больными детьми. Благодаря этому, ей и ее товарищам удалось вывезти из гетто 2,5 тыс. детей. Их вывозили в кузове машины, через подвалы домов, водосточные люки. Иногда детей выносили даже в мешках, корзинах и картонных коробках.

Тиунэ Сугихара служил японским дипломатом в Каунасе, Литва. Он выдавал бежавшим японские транзитные визы, благодаря которым был возможен выезд на Дальний Восток через территорию СССР. Сугихара спас более 6 тысяч польских и литовских евреев от нацистов.

Оскар Шиндлер "выторговал" у нацистских чиновников возможность принимать на свои заводы в Польше евреев из концлагеря Плашов. Он активно использовал такую возможность и за время войны спас около 1,2 тыс. человек.

После окончания войны многие из оставшихся в живых евреев предпочли покинуть Европу. В качестве направления для эмиграции зачастую выбирали Израиль и США.





Месть за Холокост

Абба Ковнер, израильский поэт и прозаик, ставший партизаном и подпольщиком, в 1945 году создал тайную организацию "Нокмим", в которую входили 50 человек.

Тайная организация "Нокмим"Открытый источник





Самым амбициозным и разрушительным планом "Нокмим" было намерение отравить водопроводы в Гамбурге, Мюнхене, Нюрнберге и Франкфурте. Тем самым организация бы убила шесть миллионов немцев – именно столько евреев погибли во время Холокоста. Однако операция была сорвана британской военной полицией.

После этого члены группировки перешли к запасному плану. Они отравляли военнопленных, находящихся в тюрьмах Нюрнберга и Дахау, мышьяком, спрятанном в хлебе. Отравленными оказались 2283 немецких военнопленных, погибли – около 350.

В мире существуют десятки музеев Холокоста, сотни памятников жертвам, Холокост отражен в литературе, кино, музыке, изобразительном искусстве.