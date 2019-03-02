Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бин Ладена

Власти Саудовской Аравии лишили гражданства Хамзу бин Ладена, сына бывшего лидера террористической группировки Аль-Каида Усамы бин Ладена. О этом сообщает Голос Америки.

Соответствующее распоряжение министерства внутренних дел Саудовской Аравии было опубликовано сегодня, 1 марта в правительственной газете Аль-Кура.

28 февраля в Госдепартаменте США заявили, что американские власти предлагают награду в миллион долларов за информацию о местонахождении сына бин Ладена. Власти США считают Хамзу одним из ключевых руководителей Аль-Каиды.

7 августа 2018 года сообщалось, что Хамза бин Ладен женился на дочери Мохаммеда Атты – международного террориста, который 11 сентября 2001 года пилотировал захваченный самолет рейса 11 American Airlines и врезался в северную башню Всемирного торгового центра, известного как башни-близнецы.