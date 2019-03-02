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1 марта 19, 21:20
Метеорологи предупреждают: Британию накроет шторм "Фрея"
Великобритания
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На этих выходных прогнозируется, что местами сила ветра будет достигать до 80 миль/ч

Территорию Великобритании накроет шторм "Фрея" 2-3 марта. Об этом сообщает Mirror.

По словам синоптиков, местами сила ветра будет достигать до 80 миль/ч.

"Потенциально опасный шторм "Фрея" обрушится на Великобританию порывами ветра до 80 миль/ч и сильным дождем", - говорится в сообщении.

Метеорологическая служба страны объявила предупреждение "желтого" уровня о сильном ветре в Уэльсе и на юго-западе Шотландии.

"Ожидается, что шторм "Фрея" быстро продвинется на северо-восток через Уэльс и южную Шотландию в воскресенье днем ​​и вечером, а затем начнет выход в Северное море в понедельник", - говорится в сообщении метеорологической службы.

Возможны порывы до 70-80 миль в час в прибрежных частях Девона и Корнуолла, а также на побережье Ирландского моря Уэльса и северо-запада Англии.
liga.net
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