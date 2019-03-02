Китай выразил протест Канаде

Об этом в субботу, 2 марта, сообщил представитель китайского МИД Лу Кан.





Напомним, 1 марта Канада начала процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США.





"Китай в связи с началом канадской стороной так называемого официального процесса экстрадиции Мэн Ваньчжоу уже выразил резкое неудовлетворение и заявил решительный процесс, сделал серьезное представление", - заявил дипломат.





Он указал, что позиция Китая по делу Ваньчжоу четкая и решительная: ее задержание по запросу США "является серьезным нарушением законных прав гражданки КНР".





Кан призвал США незамедлительно отозвать ордер на арест и требование о ее передаче, а от Канады потребовал освобождения китайской гражданки.





Как сообщал Корреспондент.net, 1 декабря финдиректора Huawei задержали в Ванкувере по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Ваньчжоу своей вины не признает.



