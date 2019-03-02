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2 марта 19, 12:00
Facebook и Instagram судятся с китайскими компаниями
Facebook и Instagram
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Обвиняемые лица и компании занимались продажей аккаунтов Facebook, Instagram, а также других провайдеров онлайн-услуг, в том числе Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter

Корпорация Facebook сообщила, что вместе с Instagram подала иск в федеральный суд США против находящихся в Китае четырех компаний и трех физических лиц, которые занимались продажей фейковых аккаунтов, лайков и подписчиков.

В своем блоге компания сообщила, что обвиняемые лица и компании занимались продажей аккаунтов Facebook, Instagram, а также других провайдеров онлайн-услуг, в том числе Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter.

"Мы также защищаем наши права в соответствии с законодательством США об интеллектуальной собственности за незаконное использование наших товарных знаков и бренда. Подавая иск, мы надеемся, что этот вид мошеннической деятельности не будет допущен - и что мы будем действовать решительно, чтобы защитить целостность нашей платформы", - говорится в заявлении адвоката.

В иске содержится особая просьба к суду запретить этим лицам и организациям создавать и продвигать поддельные аккаунты, лайки и подписчиков в Facebook и Instagram, а также нарушать торговые марки компаний и использовать фирменные доменные имена Facebook для управления своими веб-сайтами (например, киберсквоттинг).

Имена личностей, против которых подается иск, не приводятся.

"Недостоверной деятельности нет места на нашей платформе. Вот почему мы выделяем значительные ресурсы на обнаружение и остановку такого поведения, включая отключение миллионов поддельных учетных записей каждый день. Сегодняшний судебный процесс - это еще один шаг в наших постоянных усилиях по защите пользователей Facebook и Instagram", - добавляется в заявлении.
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