7 профессий, которые исчезнут в ближайшем будущем

С развитием технологий все больше и больше профессий исчезают или отходят на второй план. Причем с каждым годом количество таких профессий будет становится все больше и больше. Интернет-журнал Factinteres собрал 7 профессий, которые в ближайшем будущем перестанут существовать.

Телефонный оператор

Несмотря на разные формы этой профессии, она в скором времени станет ненужной. Уже сейчас многие компании отказались от телефонных операторов, заменив их компьютерными технологиями. Эти технологии без проблем консультируют и перенаправляют звонящих людей. Безусловно, сегодня эти разработки внедрены не везде, но спустя некоторое время их внедрение станет неизбежным.

Спортивный судья

Во всех видах спорта должны соблюдаться правила, а победить должен сильнейший. Это и привело к тому, что новые разработки позволяют минимизировать ошибки обычных рефери. С течением времени судьи будут попросту не нужны, а все их функции будут выполнять программы и системы. На сегодняшний день подобные технологии внедрены в теннисе, крикете, футболе и регби.

Работник конвейеров

На сегодняшний день работник конвейера уже отошел на второй план. В его обязанности входит наблюдение и выявление ошибок работы конвейера. Как только все ошибки и недочеты будут устранены, эта профессия перестанет существовать.



К сожалению, страны с неразвитой экономикой еще долго будут использовать такую профессию. Дело в том, что в этих странах гораздо дешевле брать в штат таких работников, чем покупать дорогостоящее оборудование.

Туристический агент

С развитием технологий многие люди перестают обращаться к туристическим агентам. Множество онлайн сервисов помогут составить план путешествия, посчитать его стоимость и приобрести все необходимые билеты. Таким образом, совсем скоро услуги турагента станут абсолютно невостребованными.

Диспетчер такси

Многие из вас сразу подумали о мобильных приложениях, где для вызова такси не нужен никакой диспетчер. Да, именно такие приложения и вытеснят в скором времени всех диспетчеров такси. Причем в этих приложениях можно заранее узнать точную стоимость поездки, увидеть маршрут и т.д.

Кассир

Некоторые крупные сети супермаркетов внедряют кассы самостоятельного обслуживания. Такие системы позволяют увеличить поток покупателей и снизить расходы на заработной плате кассиров. Плюс ко всему, популяризация бесконтактных форм оплаты позволяют ускорить процесс внедрения касс самообслуживания.

В последнее время в мире появляется все больше и больше беспилотных автомобилей. Несмотря на то, что они пока что работают в тестовом режиме, все придет к их повсеместному внедрению. Причем в первую очередь это будет сделано как раз в такси. Осталось только подождать.



