Трамп: У ядерной КНДР нет экономического будущего

У Северной Кореи с ядерным оружием нет экономического будущего. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

В то же время, он сказал: если КНДР откажется от ядерного оружия, у нее "невероятное, блестящее экономическое будущее". При этом, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном, по мнению американского лидера, уже кажутся "очень, очень прочными".

Параллельно с этими заявлениями США и Южная Корея договорились прекратить крупномасштабные совместные учения на полуострове, чтобы, как заявили в Пентагоне, снизить напряженность и поддержать дипломатические усилия.

28 февраля, после двухдневного второго саммита США-КНДР Трамп и Ким Чен Ын так ни к чему и не пришли, досрочно завершив бесплодный раунд переговоров. Пхеньян заявил, что американская делегация "упустила шанс" на заключение сделки по ядерному разоружению Корейского полуострова.