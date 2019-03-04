США ведут переговоры с РФ насчет Корейского полуострова

Госдепартамент США ведет переговоры с российским внешнеполитическим ведомством насчет безъядерного будущего Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Голос Америки.

В Москву с визитом прибыл спецпредставитель Госдепа по Северной Корее Марк Ламберт.

Сегодня и завтра он встретится с местными властями, "чтобы способствовать дальнейшим усилиям по обеспечению окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи".

Ламберт уже приезжал в РФ в середине февраля, где встречался по той же теме с российским замглавы МИД Игорем Моргуловым и послом по особым поручениями МИД РФ Олегом Бурмистровым. В ведомствах США в России заявили, что тот разговор "носил откровенный и конструктивный характер".

Ламберт заверил Москву в "приверженности США достижению прогресса в преобразовании отношений Вашингтона и КНДР, и в установлении долгосрочного мира на Корейском полуострове одновременно с успешным проведением всеобъемлющей денуклеаризации".