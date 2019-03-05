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5 марта 19, 08:21
Индийский истребитель Су-30 сбил беспилотник Пакистана
Су-30
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Инцидент произошел на северо-востоке Индии рядом с границей

Вчера вечером, 4 марта, индийские ВВС уничтожили разведывательный беспилотник Пакистана, залетевший в воздушное пространство страны. Об этом пишет местное новостное агентство ANI.

Дрон был сбит ракетой с Су-30 над пустынными территориями около города Биканер в штате Раджастхан на северо-западе Индии.

При этом обломки беспилотника обнаружили на пакистанской территории.

26 февраля армия Индии с помощью израильской системы Spyder сбила еще один пакистанский разведбеспилотник: была использована ракета Derby. Такая же система использовалась и на этот раз.

Напряженность в отношениях ядерных стран усилилась после авиаудара Индии по целям на подконтрольной Пакистану территории спорного региона Кашмир в ответ на недаваний крупный теракт. Дели говорит, что виной всему то, что Пакистан якобы дает убежище исламистским боевикам.

27 февраля ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 и захватили в плен двух пилотов, одного из которых 1 марта освободили. 4 марта перестелки в спорной зоне возобновились. 

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном - ядерными государствами, где у власти религиозно-националистические силы.
liga.net
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