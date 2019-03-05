Основатель космической компании - самый богатый человек

68-летний американский миллиардер Джеффа Безоса, который является основателем компании Amazon, газеты The Washington Post и космической компании Blue Origin, снова возглавил список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

По данным журнала, состояние Безоса выросло за год на 19 миллиардов долларов и на сегодня составляет 131 миллиард долларов.

В прошлом году Безос стал первым, кто возглавил список миллиардеров Forbes с капиталом 100 млрд долларов и более. Несмотря на то, что акции Amazon упали со своего пика в 2 012 долларов за акцию в августе, они все еще стоят больше, чем год назад.

"Большой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли он удержать свое огромное состояние после новостей о своем предстоящем разводе", - отмечает журнал.

В начале года стало известно о разводе Безоса с 48-летней Маккензи Безос. National Enquirer тут же написала, что он якобы изменял жене с Лорен Санчес, и показала несколько фото с их встреч. Сам Безос молчал по поводу этих публикаций. Его советник сказал, что видит в освещении холдингом AMI развода Безоса "политические мотивы". Безос обвинил National Enquirer в том, что представители компании угрожают опубликовать его личные ню-фотографии, которые он посылал Санчес.