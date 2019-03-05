Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.41
USD
26.83
RUB
0.41
EUR
30.35
USD
26.80
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
5 марта 19, 08:24
Основатель космической компании - самый богатый человек
Джефф Безос
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За год состояние Джеффа Безоса выросло на 19 миллиардов

68-летний американский миллиардер Джеффа Безоса, который является основателем компании Amazon, газеты The Washington Post и космической компании Blue Origin, снова возглавил список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. 

По данным журнала, состояние Безоса выросло за год на 19 миллиардов долларов и на сегодня составляет 131 миллиард долларов.

В прошлом году Безос стал первым, кто возглавил список миллиардеров Forbes с капиталом 100 млрд долларов и более. Несмотря на то, что акции Amazon упали со своего пика в 2 012 долларов за акцию в августе, они все еще стоят больше, чем год назад.

"Большой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли он удержать свое огромное состояние после новостей о своем предстоящем разводе", - отмечает журнал. 

В начале года стало известно о разводе Безоса с 48-летней Маккензи Безос. National Enquirer тут же написала, что он якобы изменял жене с Лорен Санчес, и показала несколько фото с их встреч. Сам Безос молчал по поводу этих публикаций. Его советник сказал, что видит в освещении холдингом AMI развода Безоса "политические мотивы". Безос обвинил National Enquirer в том, что представители компании угрожают опубликовать его личные ню-фотографии, которые он посылал Санчес.
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ
noimageИндийский истребитель Су-30 сбил беспилотник Пакистана
noimageСША ведут переговоры с РФ насчет Корейского полуострова
Лента новостей