Зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ

Житель Великобритании стал вторым в истории человеком, который излечился от ВИЧ. Для этого медикам пришлось сделать ему пересадку костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.

Спустя 18 месяцев пациент прошел повторную проверку и выяснилось, что курс антиретровирусной терапии принес свои результаты. Об этом сообщили The Guardian.

Несмотря на это, профессор Равиндра Гупта заявил, что о полном успехе пока говорить еще очень рано.

В 2007 году точно таким же способом был вылечен пациент из Германии. Ему также пересадили костный мозг от донора с редкой генетической мутацией. На сегодняшний день у него нет никаких следов инфекции.

Тут же стоит отметить, что такой метод лечения нельзя назвать универсальным. Подобная процедура стоит слишком дорого, при этом несет большие риски.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 37 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией.