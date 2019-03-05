Точка полураспада: системный кризис в Британии разрастается

Осталось меньше месяца до официальной даты выхода Великобритании из состава Евросоюза. 29 марта британцы должны сказать своё последнее «goodbye» Брюсселю и покинуть его гавань, отправляясь навстречу неизведанным землям и многочисленным ураганам на своём пути. Времени крайне мало, а команда корабля паникует. Капитан до сих пор не наметил курс, а его компас, словно из фильма «Пираты карибского моря», просто крутится по кругу, не понимая желаний своего хозяина. Старые пробоины в судне не заделаны, а в самых неожиданных местах появляются новые трещины, которые, порой, даже не видно. В то же время, погода начинает портиться.

Системный кризис в Великобритании, ставший прямым результатом 2-летней эпопеи с Brexit, постепенно проникает глубже и даёт метастазы, уже с прицелом на конкретные болевые точки британского парламентаризма, воспаляя старые раны, ещё больше раскачивая лодку. Недавний выход депутатов из Консервативной и Лейбористской партий и формирование третей политической группы в парламенте подчеркнул партийный кризис истеблишмента. Новая межпартийная группа, не имея планов, политических программ и существуя фактически лишь на бумаге, быстро набрала около 20% популярности, обойдя даже лейбористов, что свидетельствует о разочаровании значительной части электората в своих избранных представителях из обоих лагерей британской политики.

Но если в консервативной среде премьер-министру Терезе Мэй удаётся каким-то чудом сдерживать внутрипартийный бунт, то у лейбористов партийный кризис достиг пика. Джереми Корбин, разрывающийся между различными фракциями лейбористов, в зависимости от их взглядов на Brexit, постепенно теряют хватку и контроль над собственными коллегами. Когда, под давлением со стороны однопартийцев, он принял решение официально поддержать неприятную для него идею повторного референдума, он фактически подписал себе смертный приговор. Около 35% электората лейбористов голосовали за выход Британии из ЕС, несмотря на то, что большая часть самой партии категорически не поддержала его. Теперь, выступив за повторный референдум, Корбин отсекает себя от этих 35% своей аудитории, а вместе с тем – и от тех людей, которые поддерживали его за планы «мягкого Brexit», ведь повторный референдум перечёркивает идею любого Brexit как такового.

В результате противоречащих друг другу политических манёвров Корбина, продиктованных скорее внутрипартийным давлением, чем желанием электората, Лейбористская партия вошла в глубокий клинч и начала медленно расползаться, фактически выскальзывая у Корбина из рук. Внутри партии образовалась новая социал-демократическая группа во главе с Томом Уотсоном, а близкий соратник Корбина – Кристофер Уильямсон – выл вынужден уйти. От столь серьёзного кризиса, Лейбористская партия может оправиться лишь после смены руководства и обновления лидерского состава. А Джереми Корбин, предчувствуя, как ему кажется, скорую победу над Терезой Мэй после 29 марта, не собирается уходить и сдаваться.

Консервативная партия пока что держится вместе, хотя центробежные тенденции уже наметились и могут усилиться после 12 марта, на которое намечено голосование по проекту соглашения Терезы Мэй с ЕС об условиях Brexit. Выход части консервативных депутатов из состава партии немного подкосил позиции Мэй, а отставка министра агропромышленности и продовольствия Джорджа Юстиса стала угрожающим знаком, предвещающим то, что может последовать за очередным провалом голосования за проект Brexit 12 марта. На грани отставки находятся также министр по развитию бизнеса Ричард Харингтон, министр цифрового развития Маргот Джеймс и министр по вопросам изменения климата Клэр Пэрри. Все они опасаются того, что из-за упертости и недальновидности Терезы Мэй Британия может выйти из ЕС без договора. Некоторые министры (министр труда и пенсий Эмбер Радд, министр юстиции Дэвид Гок и министр по делам бизнеса Грегори Кларк) уже прямо, даже не глядя на протокол в нарушение субординации, публикуют открытые письма, в которых шантажируют Мэй отставками, если Британия возьмёт курс на «жёсткий Brexit».

У Терезы Мэй практически не остаётся поля для манёвра. Открытое письмо трёх министров, откровенно отвергающих Brexit без соглашения, серьёзно подорвало кабинетную дисциплину и авторитет премьера. Особенно ярые сторонники Brexit были уверены, что это письмо опубликовали с подачи самой Мэй, а значит её приверженность Brexit под сомнением, если она не готова даже к худшему варианту выхода Британии из ЕС – без соглашения. С другой стороны, Тереза Мэй потеряла доверие и у сторонников «мягкого Brexit», которые критикуют её проект соглашения с ЕС, а также требуют от неё законодательно запретить выход Британии по «жёсткому сценарию». Часть депутатов и вовсе считают, что пора взять паузу и выпросить у Евросоюза отсрочку на два и более месяца.

Будучи зажатой между многочисленными Brexit-фракциями, Тереза Мэй отчаянно мечется между теми, кто готов идти до конца, даже по сценарию «жёсткого Brexit», и теми, кто призывает её к «благоразумию» и отсрочке. Позиция ЕС также не даёт правительству особенного пространства для действий. На Каирском саммите стран ЕС и Лиги Арабских Государств Мэй не сумела убедить лидеров ЕС пересмотреть проект соглашения. Впрочем, единственная поблажка, на которую европейцы вроде бы готовы пойти – это предоставить отсрочку. Их мотивация вполне понятна. Осознавая, что Британия, вероятно, движется к двери на выход из ЕС без какого-нибудь соглашения, что явно станет тяжёлым ударом по экономике европейских стран, они решили, что им не нужен такой «подарок» прямо под выборы в Европарламент, а посему они согласились на отсрочку.

Однако сама Тереза Мэй выступает против этого. Она не желает продлевать «страдания» правительства и свои собственные, просто запихивая проблему подальше в ящик. Отсрочка Brexit может не на шутку напугать его сторонников, что повлечет за собой окончательный крах Мэй в её собственной партии. Её могут обвинить в «предательстве» идей Brexit, а партия окончательно развалится, и собрать хоть какое-нибудь большинство, дабы поддержать её инициативы Мэй уже никогда не сможет. Тем не менее, в конце февраля премьер-министр всё же приняла решение. 12 марта в парламенте Британии пройдёт голосование за её проект соглашения с ЕС. Если его не примут, то уже на следующий день 13 марта Палата общин рассмотрит две поправки: одна, обязующая правительство отложить Brexit, и вторая, запрещающая вариант «жёсткого разрыва» с Евросоюзом. Затем, 14 марта британские депутаты должны будут проголосовать за продление или не продление переговоров с ЕС до июня этого года.

Такие решения – это огромная уступка от Терезы Мэй, которая изначально противилась давлению консерваторов по отсрочке и запрете «жёсткого Brexit». Эту слабость почувствовали в партии и оппозиции, а также в ЕС, и теперь Брюссель вряд ли пойдёт на уступки Лондону. Тем не менее, до 12 марта Тереза Мэй должна попытаться убедить депутатов поддержать либо её проект, либо отложить Brexit, дабы избежать полного разрыва отношений с ЕС без какого-нибудь договора, что станет катастрофой для национальной и европейской экономики.

Реакция недовольных не заставила себя ждать. Правые националисты и сторонники жёсткого Brexit объявили, что с 16 по 29 марта организуют марш на Лондон, требуя от властей реализовать результаты референдума и выйти из ЕС, вне зависимости от того, будет ли договор, или нет. Среди лидеров марша будут бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж, экс-министр труда Эстер МакВи и некоторые члены Консервативной партии.

Системный кризис в Великобритании нарастает с новой силой и уже бьёт по всем частям политической системы в стране. Brexit, вне зависимости от того, в какой форме он пройдёт, повлияет на будущее Туманного Альбиона на целые поколения вперёд. Партийный кризис уже сегодня заставил сомневаться в возможности нынешних политических лидеров выполнять свои функции и управлять государством. Хаотичные и лишённые логики социальные кампании правых популистов, погрязшие в вульгарном и глупом анти-семитизме и анти-элитарности, ослабили их влияние, которые они имели во время кампании за Brexit в 2016 году. Уход Фараджа из Партии независимости создал вакуум, который там до сих пор не заполнили. А приход в их партию правого радикала Томми Робинсона отпугнул часть сторонников идей UKIP.

Вся эта ситуация подталкивает мейнстримные партии на путь внутренних революционных изменений, которые, я убеждён, через несколько лет изменят политический ландшафт Великобритании. А кризис старых партий может привести к созданию третьих сил, наподобие той группы, которая сформировалась в Палате общин в прошлом месяце, и моментально стала популярной, авансом получив почти 20% рейтинга.

Сегодня процесс Brexit, как и будущее Британии, зависит от того, удастся ли Терезе Мэй в последний раз «продать» свой проект соглашения с ЕС депутатам, и добиться хоть каких-то уступок со стороны Брюсселя. На этой неделе главный юрист Мэй Джеффри Кокс уезжает в Европу, и будет делать всё возможное, чтобы внести изменения в договор, в особенности в те положения, которые касаются границы между Ирландией и Северной Ирландией. От миссии Кокса будут зависеть результаты голосования 12 марта.

Если договор Мэй провалится в ходе голосования, а парламент решит взять отсрочку в два месяца, или же проголосовать за повторный референдум (который, вероятно, предложат лейбористы), отставка Терезы Мэй станет самым оптимальным для неё вариантом. Это может произойти либо сразу после 13-14 марта, либо после местных выборов в мае. В этом случае, летом 2019 года Британия может получить уже нового премьер-министра.

Илия Куса

эксперт Украинского института будущего



