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5 марта 19, 22:46
Если РФ не хочет есть газ, то должна договариваться
Карл Бильдт
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Дипломат ЕС Карл Бильдт уверен, что есть рычаги влияния на Россию, но для этого нужна политическая воля Европейского Союза

В России много газа, однако если россияне не хотят есть его, то должны продавать, а для этого нужно договариваться с покупателями – странами Евросоюза. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, передает Укринформ.

При этом, по его мнению, и странам ЕС нужно проявить политическую волю.

"Если они (россияне - ред.) хотят съесть газ - это их дело. Но если они хотят его продать - в этом смысле потребитель имеет много влияния...", - сказал Бильдт.

Он отметил, что Европейская комиссия уже продемонстрировала такую ​​консолидированную позицию в прошлом году во время рассмотрения дела против Газпрома за его злоупотребления монопольным положением на рынке и нарушение правил конкуренции.

«Когда-то мы вели интенсивный диалог с министром иностранных дел страны не из состава ЕС, и это был Лавров. Что раздражало их больше всего - это положение Третьего энергетического пакета ЕС, и дело относительно нарушения правил конкуренции, которую Еврокомиссия возбудила против Газпрома. И они только повторяли: "Мы никогда, никогда-никогда-никогда, не станем вести какие-либо подобные переговоры". Но в конце концов они вынуждены были это сделать", - рассказал европейский политик.

Он также добавил, что разработка плана на случай неподписания соглашения о транзите российского газа - займет определенное время. "Можно предполагать, что будут определенные проблемы, пока новый состав Еврокомиссии приступит к исполнению обязанностей. Даже больше проблем может возникнуть в самой Украине", - сказал Бильдт.

27 февраля министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия допускает сохранение транзита газа по газотранспортной системе Украины при условии снижения тарифов и урегулировании всех арбитражных споров между Газпромом и НАК Нафтогаз Украины. 
liga.net
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