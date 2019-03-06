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5 марта 19, 22:53
Адмирал США: Путин - самый опасный человек на планете
Владимир Путин
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Путин опасен из-за наличия российского стратегического ядерного оружия на европейском континенте, подчеркнул Майк Маллен

Президент РФ Владимир Путин – самый опасный человек на планете, и его угрозы после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) вполне серьезны. Такое мнение высказал бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен, сообщают Fox News.

Путин опасен из-за наличия российского стратегического ядерного оружия на европейском континенте, что повышает риски использования такого вооружения для всех.

4 марта Путин подписал указ о приостановлении исполнения ДРСМД, который был подписан между США и СССР в 1987 году.

5 декабря США выдвинули России ультиматум - Штаты выйдут из договора РСМД, если Россия в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после того, как саммит НАТО поддержал обвинения США в адрес Москвы в нарушении положений. В РФ заявляют, что не нарушают ракетный договор: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о зеркальном ответе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай.
liga.net
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